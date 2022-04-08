KADIKÖY'DE KALDIRIMA ÇIKAN MİNİBÜS 2 KİŞİYİ EZDİ

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonu sürücüsünün kontrolünden çıkan içi yolcu dolu minibüs kaldırıma çıktı. Kadıköy Belediyesi'nde çalışan 2 kişi minibüs altında kalarak yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Kadıköy Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması nedeniyle şoförünün direksiyon kontrolünü kaybettiği Pendik-Kadıköy seferini yapan yolcu minibüsü kaldırıma çıkarak, kaldırımda bulunan 1'i kadın ve 2 kişiye çarptı. Kadıköy Belediyesi'nde görevli oldukları öğrenilen 2 yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralılardan birinin sara hastası olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsünün aracıyla olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.

Bir görgü tanığı 'Bir otomobil sıkıştırmış. Otomobile çarpmamak için sola atınca kaldırıma çıktı. Yaralılar belediye çalışanıymış, ambulansla hastaneye kaldırıldı diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.