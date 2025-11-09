Haberler

Kadıköy'de Kadına Yanan Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Kadına Yanan Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Kadıköy'de bir eğlence mekanında Gözde Yılmaz, üzerine yanıcı madde döküp ateşe veren bir kadın tarafından ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Yılmaz'ın vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştu.

KADIKÖY'de bir eğlence mekanının önünde oturan Gözde Yılmaz (33), bir kadın tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Olay, 1 Kasım günü Caferağa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada cep telefonuyla görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Yılmaz'ın yanına gelen S.A.G., isimli şüpheli elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Saldırının ardından şüpheli S.A.G., olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücüdunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli S.A.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÇAKMAKLA BENİ YAKTI'

Tedavisi hastanede devam eden Gözde Yılmaz, saldırganı tanımadığını belirterek, "Benim çocukluktan tanıdığım D.Y isimli bir arkadaşım var. Bunu yapan kişi onun kız arkadaşıymış. Biz erkek arkadaşım ve 4-5 kişiyle daha Kadıköy'de eğlence mekanında otururken yola doğru arkamız dönüktü. Birden soğukluk hissettim benzin gibi yanıcı bir madde. Döner dönmez çakmakla beni yaktı. Kendisini şahsen tanımıyorum, hiçbir husumetimiz yok. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

'TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM; DOKTORLAR ESKİSİ GİBİ İYİLEŞEMEYECEĞİMİ SÖYLÜYOR'

Tehdit mesajları aldığını ifade eden Yılmaz, "Biz hastanedeyken D.Y isimli kişiden tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, Kadıköy'e geri dönemezsin' diyorlar. Evim ve iş yerim orada, ama bu olaydan sonra kendimi güvende hissetmiyorum. Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar var, doktorlar eskisi gibi iyileşemeyeceğimi söylüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
