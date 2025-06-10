Kadıköy'de İsrail'e Ticaret Protestosu: 5 Gözaltı

Kadıköy'de İsrail'e Ticaret Protestosu: 5 Gözaltı
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Kadıköy'de bir lojistik firmasında İsrail'e ticareti protesto eden 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olayda herhangi bir rehin alma durumu yaşanmadığı belirtildi.

(İSTANBUL) Kadıköy'de bir lojistik firmasında İsrail'e ticareti protesto eylemi yapan 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İsraillilere ait bir lojistik firmasının Türkiye temsilcisi olduğu ileri sürülen firmanın Kadıköy'deki binasında eylem yapan bir grup İsrail'e ticareti protesto etti. Polis ekipleri eylemcilere kısa sürede müdahale etti ve 5 kişiyi gözaltına alarak Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Emniyet yetkilileri olayda herhangi bir rehin alma durumunun olmadığını, 5 kişinin de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürldüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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