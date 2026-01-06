Haberler

Tarihi Moda İskelesi'nde denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayin ve haç çıkarma töreni, yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Törene katılanlar, denize atılan haçı çıkarmak için suya atladı.

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Sabah saatlerinde başlayan ayinde, dualar edildi, mum yakıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek denize haç atılacağı Tarihi Moda İskelesi'ne geçildi.

Çok sayıda kişi de haç çıkarma törenini izlemek için iskelede toplandı. Buradan suya atılan haçı denizden çıkarmak için kadınların da yer aldığı yaklaşık 10 kişi denize atladı.

Haçın denizden çıkarılmasının ardından tören sona erdi.

Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Foti Kaçi, AA muhabirine, Hazreti İsa'nın vaftiz edildiği günü bayram olarak kutladıklarını söyledi.

Kaçi, yapılan ayin ve törenlerde bu senenin hayırlı geçmesini dilediklerini belirterek, "Öncelikle savaşlar bitsin, insanlar yaşasın. Açlık bitsin ve hepimiz iyi olalım." dedi.

Törene olan ilgiyi de değerlendiren Kaçi, "İnsanlar bu törenleri özlemiş vaziyetteler. Çünkü buradan haçı son 3 senedir atıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Komşuda tansiyon yüksek! Kapalı Çarşı esnafı protestolara katılıp 'Özgürlük' sloganı attı

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda günler sonra bir ilk yaşanıyor
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Selahattin Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis cezası

Tahliye olacağı konuşulan Demirtaş'a bir şok daha