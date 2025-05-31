Kadıköy'de Elektronik Eşya Mağazasında Yangın

Kadıköy'de Elektronik Eşya Mağazasında Yangın
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Osmanağa Mahallesi'ndeki bir elektronik eşya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kadıköy'de elektronik eşya satışı yapılan mağazada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmanağa Mahallesi Nüzhet Efendi Sokak'taki 6 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren elektronik eşya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, mağazadaki elektronik cihazlardan kaynaklanan patlamalar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mağazada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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