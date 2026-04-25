Kadıköy'de 107 Şüpheli Hakkında Uyuşturucu Operasyonu

KADIKÖY'de eğlence mekanları ve çevresindeki çeşitli iş yerlerinde uyuşturucu satışı yapıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kadıköy'de başta gece kulüpleri olmak üzere eğlence mekanları ile çevresinde bulunan alkol satışı yapılan bayiler, kuaförler, bijuteri ve gıda işletmelerinde bazı kişilerin, müşteri olarak gelenlere uyuşturucu sattıkları belirlendi. Ayrıca sokak satıcılarının da bölgedeki yoğunluktan faydalanarak, söz konusu işletmelerin içinde ve çevresinde uyuşturucu ticaretini sürdürdüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında, 8 gece kulübü ve 4 farklı işletme olmak üzere toplam 12 iş yerinin işletme sahipleri, sorumlu müdürleri, çalışanları ile iş yeri çevresinde uyuşturucu ticaretine karıştığı belirlenen toplam 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen adreslerde arama ve gözaltı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı