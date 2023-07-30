Kadıköy'de bulunan bir barda eğlenen kişiler arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga esnasında sandalyeler havada uçuştu ve bir kadın darp edildi. Kavga sona erdiğinde ise o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de eğlence kavgayla bitti

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan bir barda eğlenen kişiler arasında kavga çıktı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Barda eğlenen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga esnasında sandalyeler havada uçuştu. Kavgayı ayırmak için araya giren bir kadın ise darp edildi. Şahıslardan birinin uzaklaştırılmasıyla kavga son buldu. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.