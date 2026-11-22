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Kadıköy'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında 28 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21 Kasım'da dron destekli denetim ve uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 86 fişek, 207 gram marihuana, 335 LSD emdirilmiş kağıt, 6 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 164 bin 950 lira, 210 avro ve 50 dolar ele geçirildi.

Denetimlerde, 107 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 188 bin 748 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamada, "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 16, çeşitli suçlardan aranan 12 olmak üzere 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA