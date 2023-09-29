Kadıköy'de bisikletli Güzelgün'ün ölümüne yol açan otomobil sürücüsünün ifadesine ulaşıldı

Kadıköy'de otomobiliyle bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilen sürücü Temel Ü'nün ifadesine ulaşıldı.

Bostancı Sahil Yolu'nda 18 Temmuz'da yaşanan kazaya ilişkin kaçan ve 27 Eylül'de teslim olduktan sonra Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen otomobil sürücüsü Temel Ü'nün ifadesinin detayları belli oldu.

Temel Ü, savcılıkta verdiği ifadesinde, kazadan önceki gece alkol aldıkları için kız arkadaşıyla birlikte çorbacıya gitmek için yola çıktıklarını, Bağdat Caddesi'nde polisin uygulama yaptığını görünce ehliyeti olmadığı için oradan uzaklaştığını anlattı.

Daha sonra arabasını bir yere park ettiğini, bir süre sonra tekrar yoluna devam ederken bisikletli bir kişiyi aniden yolun ortasında gördüğünü aktaran şüpheli Temel Ü, "Frene bastım ancak araç kaydı bisikletliye çarptım. Bir sonraki bisikletliye çarpmamak için aracın direksiyonunu kırıp, kurtardım. Her tarafta bisikletliler vardı. Beni kovaladılar." ifadelerini kullandı.

Temel Ü, olay sırasında alkollü olmadığını iddia ederek, aracının içerisinde bulunan esrarın kendisine ait olduğunu, ancak olay günü kullanmadığını savundu.

Pişman olduğunu belirten Temel Ü, "Böyle olmasını istemezdim. Ben olaydan sonra 2 buçuk ay kadar saklandım. Cezaevine girmek istemiyordum, polislerden korkuyorum. Bu nedenle teslim olmadım, polise müracaat etmedim." diye beyanda bulundu.