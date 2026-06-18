Kadıköy'de bir iş yeri kurşunlandı
İstanbul Kadıköy Bostancı'da bir balık restoranına kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, polis soruşturma başlattı.
İstanbul Kadıköy'de bir balık restoranına silahlı saldırı düzenlendi.
Bostancı Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda restorana kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından iş yerine kurşunların isabet ettiği belirlendi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür