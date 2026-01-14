Haberler

Kadıköy'de bir apartmanda çıkan yangında 1'i ağır 8 kişi yaralandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Yangın, Acıbadem Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı ve itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte yangını kontrol altına aldı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında yaralanan 1'i ağır 8 kişi tedavi altına alındı.

Acıbadem Mahallesi Haşim Bey Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı.

Üst katlarda mahsur kalanların bazıları binadan kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bazıları balkon ve camları açarak hava almaya çalıştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveniyle aşağı indirildi.

Yangının çıktığı dairede 2 kızıyla mahsur kalan ve yürüme güçlüğü çeken yaşlı bir kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 1'i ağır, 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
