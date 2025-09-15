Kadıköy'de 6 Mahallede Su Kesintisi
İstanbul Kadıköy'de altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle 19 Mayıs, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerinde 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.
İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.
Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.
Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel