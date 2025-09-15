Haberler

Kadıköy'de 6 Mahallede Su Kesintisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle 19 Mayıs, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerinde 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Kadıköy'de gerçekleştirilecek altyapı hattı deplase çalışmaları nedeniyle yarın 6 mahalleye 8 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde altyapı hattı deplase çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, Erenköy, Suadiye, Sahrayıcedit, 19 Mayıs, Kozyatağı ve Bostancı mahallelerine yarın 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Bu nasıl fuar? Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...

Kadını onlarca erkeğin gözü önünde aracın üstüne çıkarıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.