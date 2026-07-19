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Kadıköy'de bazı mahallelere 7 saat su verilemeyecek

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İSKİ, isale hattındaki revizyon çalışmaları nedeniyle yarın 23.00 ile 21 Temmuz Salı 06.00 arasında Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerine su verilemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Kadıköy'de bazı mahallelere 7 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de bulunan ana isale hattında revizyon ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın akşam saat 23.00 ile 21 Temmuz Salı 06.00 arasında Osmanağa, Zühtüpaşa, Caferağa ve Fenerbahçe mahallelerinde 7 saatlik su kesintisi yaşanacak.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
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