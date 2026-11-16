Kadıköy'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin tehdit paylaşan şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin tehdit paylaşan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı. 15 Kasım'da gözaltına alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğince tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarından tutuklandı.
Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarında Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.