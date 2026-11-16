Kadıköy'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin tehdit paylaşan şüpheli tutuklandı

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Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarında Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA