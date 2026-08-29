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Kadıköy'de 14 Yıl Hapisli Hükümlü Uyuşturucu ve Silahla Yakalandı

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Kadıköy'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Kadıköy'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya satın alma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından hakkında toplam 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.P'nin (43) Kozyatağı Mahallesi'nde bir araçta olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan E.P'nin üzerinde ve kullandığı araçta yapılan aramada, 336 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, şarjör, 14 fişek, hassas terazi, 2 cep telefonu ve 4 bin 700 lira ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada da 8,3 gram uyuşturucu madde, şarjör ve 35 fişek bulundu.

Hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da işlem yapılan E.P, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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