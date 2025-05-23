Kadıköy Cinayeti Sonrası Sosyal Medya Tehditleri Yargı Önünde

Kadıköy Cinayeti Sonrası Sosyal Medya Tehditleri Yargı Önünde
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Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayeti sonrasında sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden 18 yaşından küçük 5 çocuk, Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

KADIKÖY'den Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti sonrasında, sosyal medya üzerinden aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 5 çocuk bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşma Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde görülecek.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler hakkında, 'Suçu ve suçluyu övmek' ile 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' suçlarından iddianame düzenlenmişti. Hazırlanan iddianame doğrultusunda Bakırköy 4'üncü Çocuk Mahkemesi'nde açılan kamu davasında duruşma bugün görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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