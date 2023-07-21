Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu kurtarıldı

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan Şh. Moda adlı Şehir Hatları vapurundan denize atlayan bir yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Yolcu, Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarıldıktan sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun iyi olduğu belirtildi.

KADIKÖY- Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.