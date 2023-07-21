Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu kurtarıldı

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay anları kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sahil güvenlik botları, denize atlayan yolcunun yerini tespit etti ve kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yolcu, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi ve durumunun iyi olduğu belirtildi.