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Kadıköy Anadolu Lisesi'nde pansiyon açılışı yapıldı

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Depreme karşı güvenli okul çalışması kapsamında yenilenen Kadıköy Anadolu Lisesi yerleşkesinde, pansiyon açılışı yapıldı. Okulun yenilenmesine katkı sunan hayırseverlere plaket verildi.

Depreme karşı güvenli okul çalışması kapsamında yenilenen Kadıköy Anadolu Lisesi yerleşkesinde, pansiyon açılışı yapıldı.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, hayırseverler, öğrenciler ve öğretmenlerin katıldığı açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Pamuk, törende yaptığı konuşmada, Kadıköy Anadolu Lisesinin hakkettiği kampüse kavuştuğunu söyledi.

Bir okulu okul yapan asıl etkenin içindeki öğretmenler, idareciler, veliler ve okul aile birliği olduğunu vurgulayan Pamuk, "Eğer bu dörtlü bir araya gelirse o binalar okul oluyor. Yoksa sadece çok güzel binalar yapmamız yeterli olmuyor." dedi.

Okul Müdürü Ali Fuat Güney ise hayırsever bağışçıların katkılarıyla yapılan pansiyon binasında endüstri mutfağı, 300 kişilik yemekhane, çok amaçlı eğitim amfileri ve etüt salonları, modern robotik ve teknoloji tasarım atölyesi, müzik stüdyosu, müzik atölyesi, görsel sanatlar ve seramik atölyeleri ile modern dans odasının yer aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Muhittin Pamuk, okulun yenilenmesine katkı sunan hayırseverlere plaket sundu.

1955'te Maarif Koleji adıyla kurulan Kadıköy Anadolu Lisesi, iki yıl önce depreme dayanıklı hale getirilmek için boşaltılmış, öğrenciler farklı okullarda eğitim öğretime devam etmişti. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler yeni kampüslerine kavuşmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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