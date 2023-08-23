Kadıkalesi ve Akyarlar'da deniz dibi temizliği

MUĞLA - Bodrum Belediyesi 2023 Deniz Dibi Temizlik Kampanyası Bodrum'un Akyarlar ve Kadıkalesi Mahallelerinde devam etti.

'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla Bodrum Belediyesi'nin gönüllü dalgıçları tarafından her yıl Bodrum'un çeşitli koy ve sahillerinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin Türkbükü, Yalıkavak, Gümüşlük, Gündoğan, Küçükbük, Turgutreis, Akyarlar ve Kadıkalesi ayağı tamamlandı. Kadıkalesi'nde gerçekleşen deniz dibi temizliğinde 28 kilogram lastik, 15 kilogram plastik, 5 kilogram metal, 3 kilogram cam ve 45 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 96 kilogram atık çıkarıldı. 23 Ağustos'ta ise Akyarlarda deniz dibi temizliği gerçekleşirken 52 kilogram lastik, 22 kilogram plastik, 18 kilogram metal, 4 kilogram cam ile 10 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 106 kilogram atık çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordinasyonuyla gerçekleşen 2023 yılı Deniz Dibi Temizliği Bitez, Güvercinlik, Ortakent ve Kumbahçe Mahallelerinde de yapılacak.