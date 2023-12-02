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KADEM Sanat Öykü Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) bünyesinde düzenlenen 'Hayatın İçinden Kadın' temalı öykü yarışmasının ödül töreni Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Törende konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gazze'deki olaylara değinerek dayanışma mesajı verdi. Yarışmada birinciliği Merve Kocaman, ikinciliği İbrahim Tekpınar ve üçüncülüğü Sümeyye Çiftçi kazandı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) bünyesinde KADEM Sanat tarafından düzenlenen "Hayatın İçinden Kadın" temalı öykü yarışmasının ödül töreni, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Törenin açılışında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gazze'de yaşanan olaylara değinerek, "Tüm dünyadaki halklar, Türkiye ve KADEM olarak Gazze halkının yanında olduğumuzu bir daha belirmek istiyorum. Bir an önce bu hukuk ve insanlık dışı işgalin son bulmasını, iki devletli bir çözümün hayata geçmesini diliyorum." dedi.

Gümrükçüoğlu, KADEM'in kuruluş hikayesinden ve çalışmalarından bahsederek, şunları kaydetti:

"10 yıldır kadınların onuruyla yaşayacağı, güvenli bir toplum ve adaletli bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz. Bu doğrultuda uluslararası projeler, kampanyalar yürütüyoruz. Kadınların toplumsal hayatın her alanında temsiliyetini, kadının sanatla ilişkisini güçlendirmek hedeflerimizin arasında. Aynı zamanda kadının dünyasına sanatın ufkumuzu genişleten penceresinden bakmak da bu yarışmanın amaçlarından bir tanesi. Bu sebeple 2020'de KADEM'in altında KADEM Sanat platformunu hayata geçirdik. Dijital bir platform aracılığıyla fotoğraf, resim, kısa film, senaryo ve öykü gibi farklı dallarda yarışmalar düzenliyoruz."

"Hayatın İçinden Kadın" temalı öykü yarışmasına ise 600'ün üzerinde öykünün gönderildiğini belirten Gümrükçüoğlu, "Gerçekten bu ilgi bizi de heyecanlandırdı. Dereceye giren ilk 20 öyküyü KADEM Yayınları bünyesinde kitaplaştıracağız. Umuyorum ki yarışmada ortaya çıkan eserler kadın, sanat ilişkisini güçlenmesine ve genç sanatçıların seslerini duyurmaya imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Hayatın İçinde Kadın" temalı öykü yarışmasında kadın, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, sorumluluk paylaşımı, kadın dayanışması, sivil kadın hareketleri, kadın ve adalet, kadının fırsat eşitliğine erişimi gibi alt başlıklarda kaleme alınan öyküler yarıştı.

Yarışmada, Merve Kocaman'ın öyküsü "Dünyanın En Basit Yarışması" birinciliğe, İbrahim Tekpınar'ın kaleme aldığı "Tepsi" adlı öykü ikinciliğe, Sümeyye Çiftçi'nin öyküsü "Herkül" üçüncülüğe değer görüldü.

Dereceye giren öykü sahiplerine ödüllerinin takdimi ile devam eden törende, "Pamuk Prenses", "Mavi Araba", "Hamal" isimli öyküler de mansiyona layık görüldü.

Tören, KADEM Yönetim Kurulu, jüri ve yarışmacıların katıldığı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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