KADEM Başkanı Sarı Ordu'da il temsilciliğinin açılışına katıldı

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, bir sivil toplum kuruluşu olarak, ülkedeki her kadına ulaşabilmeyi ve her kadının da kendilerine kolaylıkla ulaşabileceği bir yapıyı hedeflediklerini belirterek, "Bu nedenle yerelde temsilciliklerimizin bulunması bizim için son derece kıymetli." dedi.

Sarı, Altınordu ilçesindeki il temsilciliğinin açılışı için düzenlenen programda, vakfın, kadın haklarını savunmak ve kadınların yaşadığı mağduriyetleri gidermek amacıyla kurulduğunu söyledi.

Bugüne kadar yaptıkları çalışmalarda varoluşta eşitlik ve sorumlulukta adalet prensibiyle hareket ettiklerini dile getiren Sarı, pek çok alanda projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sarı, kadınların güvenli, onurlu ve haksızlığa maruz kalmadan yaşayabileceği adil bir dünya inşa etmeyi amaçladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel merkezimiz İstanbul'da. 55 ilde temsilciliğimiz vardı bugün 56'ncı temsilciliğimizi Ordu'da açıyoruz. Bundan mutluluk duyuyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak, ülkemizdeki her kadına ulaşabilmeyi ve her kadının da bize kolaylıkla ulaşabileceği bir yapıyı hedefliyoruz. Bu nedenle yerelde temsilciliklerimizin bulunması bizim için son derece kıymetli. Her kadının ihtiyaçlarına yönelik politikalar oluşturmayı, varsa yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyoruz."

Samsun, Trabzon ve Rize'de temsilciliklerinin bulunduğunu aktaran Sarı, "Gönüllülerimiz mağdurlarla iletişim kuruyor. Bir STK olarak ellerinden geldiği kadar gayret ediyorlar. Ordu temsilciliğimiz bundan sonra temsilcilik olmayan illerimizdeki çalışmalara elinden geldiği kadar destek verecek." diye konuştu.

Vakfın çok sayıda gönüllü ve üyesinin olduğunu aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Konumuz kadınlar ve genç kızlar. Kadınların maruz kaldığı haksızlıklarla mücadele ediyoruz. Sadece bir hak savunucusu olarak kalmıyoruz. Kadının evinde, iş yerinde yaşadığı şiddet, ekonomik zorluklar, eğitime ilişkin zorluklarla ilgili çok çeşitli çalışmalarımız var. Yine eğitim ve akademik anlamda çok önemli çalışmalarımız var."

Ordu KADEM İl Temsilciliğinin açılışına Ordu KADEM İl Temsilcisi Mutlu Öz, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı.