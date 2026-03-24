KADEM'den Ayşe Tokyaz İçin Adalet Talebi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Eyüpsultan'da cesedi valiz içinde yol kenarında bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşması öncesinde Küçükçekmece Adliyesi önünde açıklama yaptı.

KADEM adına açıklama yapan avukat Sinem Ermiş, Ayşe Tokyaz için adalet talebinde bulunmak üzere adliye önünde toplandıklarını söyledi.

Ayşe Tokyaz'ın işkence edilmiş cansız bedeninin 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizin içinde bulunduğunu hatırlatan Ermiş, "Yapılan soruşturma Ayşe'nin meslekten ihraç edilmiş polis Cemil Koç tarafından planlı biçimde, eziyet edilerek öldürüldüğünü ortaya koydu. Bu cinayet kadına yönelik şiddetin ulaştığı vahşeti tüm çıplaklığıyla göstermektedir." dedi.

Bu davanın yalnızca Ayşe Tokyaz davası olmadığını, kadınların yaşam hakkına yönelik bir adalet sınavı olduğunu dile getiren Ermiş, "Kadınlar tehdit edilerek, baskı altına alınarak susturulamaz. Kadına yönelik şiddet münferit değildir." ifadelerini kullandı.

Ermiş, KADEM olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirterek, "Failin ve bu suça iştirak eden herkesin hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermesini talep ediyoruz. Çünkü kadınlar için adalet toplum için güvendir." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Ermiş ve beraberindekiler duruşmayı takip etmek üzere adliyeye girdi.