KADEM Bingöl İl Temsilciliğine Merve Çelik Atandı

Güncelleme:
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Bingöl İl Temsilciliği'nde Gülsüm Değişman'dan bayrağı devralan Merve Çelik, kadın ve çocuk hakları üzerine çalışmaların süreceğini belirtti.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Bingöl İl Temsilciliğine Merve Çelik atandı.

KADEM İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, İl Temsilciliği görevini 8 yıl boyunca büyük bir fedakarlık, emek ve hassasiyetle yürüten Gülsüm Değişman'ın görev süresini tamamlamasının ardından temsilcilik görevini Bingöl Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Merve Çelik'e devrettiği belirtildi.

Değişman'ın katkılarıyla oluşan güçlü mirasın yeni dönemde de aynı kararlılık ve heyecanla sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, Bingöl'de yürüttüğümüz tüm çalışmalar 'varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" anlayışıyla devam edecektir. Yeni dönemin şehrimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
