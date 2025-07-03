Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçakta Yaralı Kadın Ameliyata Alındı

Kaçkar Dağları'nda Düşen Uçakta Yaralı Kadın Ameliyata Alındı
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Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, uçak kazasında yaralanan Hicran Kaya'nın tedavi sürecini aktardı. Kaya, acil ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Kaçkar Dağları'nın zirvesinde düşen uçakta bulunan 51 yaşındaki Hicran Kaya'nın acil ameliyata alındığını ve hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

İbrahim Hakkı Tör, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaya'nın dün yaşanan uçak kazasının ardından sabah saatlerinde Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildiğini hatırlattı.

Yaralı kadının hastaneye ulaştığında genel durumunun orta-kötü olarak değerlendirildiğini, bilincinin açık ve hayati bulgularının stabil olduğunu ifade eden Tör, şöyle konuştu:

"Yapılan röntgen ve tomografi sonuçlarına göre hastanın sırt ve bel omurlarında kırıklar, ayrıca sırt bölgesindeki kaburgalarında da kırıklar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra vücudunun çeşitli bölgelerinde cilt yüzeyinde açılmalar ve ezilmeler mevcuttur. Hasta, beyin ve sinir cerrahisi ile göğüs cerrahisi uzmanlarınca değerlendirilmiş ve beyin cerrahisi ekibince ameliyat edilebilir bulunarak acil ameliyata alınmıştır. Hastanın hayati tehlikesi devam etmektedir."

Tör, kazanın yol açtığı iç ve dış hasar etkileri açısından yaralı hakkında kesin değerlendirme yapmanın henüz erken olduğunu aktardı.

Kazada hayatını kaybeden pilot Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet dileyen Tör, Kaya'nın tedavi sürecinin Erzurum Şehir Hastanesi'nde uzman ekiplerce yakından takip edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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