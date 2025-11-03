Haberler

Kaçan Köpeğin Saldırısına Uğrayan Çocuk Babası Tarafından Kurtarıldı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, sahibinin elinden kaçan bir köpeğin saldırısına uğrayan 15 yaşındaki çocuk, babası ve çevredeki esnaflar tarafından kurtarıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ekim'de saat 18.00 sıralarında Arifiye ilçesindeki, oto sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayide esnaflık yapan K.T., yanındaki oğlunu çay alıp gelmesi için çay ocağına gönderdi. Dükkandan çıktıktan kısa süre sonra çocuk, sahibinin elinden kaçtığı iddia edilen köpeğin saldırısına uğradı. Oğlunun çığlıklarını duyan K.T. ve çevredeki esnaf koşarak köpeği uzaklaştırdı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bacağından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi olan çocuğa pansuman yapılarak kuduz aşısı takibi başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
