Kaçan Kamyonet Sürücüsü Polisle Kaza Yaparak Yakalandı
BURSA'nın İznik ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, yaklaşık 10 kilometre kaçtıktan sonra kendisini takip eden ve yolu kesen polis aracına çarparak yakalandı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak'ta meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 16 APK 680 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü Ali Efe Ç., kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren takibin ardından Selçuk Mahallesi Selçuk Sokak üzerinde kamyonet, önünü kesen polis aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken yakalanan kamyonet sürücüsü Ali Efe Ç., gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
