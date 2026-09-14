Kaçak ocakta ‘desandreye’ düşüp ölen madencinin ilk iş günüymüş
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OCAK SAHİBİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta çalışan Mustafa Boşnak’ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OCAK SAHİBİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta çalışan Mustafa Boşnak'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ocak sahibi olduğu öne sürülen Mertcan Y. ise tutuklandı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı