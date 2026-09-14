Haberler

Kaçak ocakta ‘desandreye’ düşüp ölen madencinin ilk iş günüymüş

Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OCAK SAHİBİ TUTUKLANDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta çalışan Mustafa Boşnak’ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OCAK SAHİBİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu iddia edilen ocakta çalışan Mustafa Boşnak'ın ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ocak sahibi olduğu öne sürülen Mertcan Y. ise tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Silivri'deki faciadan ilk haber! Batan geminin yakınlarında ceset bulundu

Marmara'daki gemi faciasından ilk haber! 12 gün sonra bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pandeminin faturası yıllar sonra çıktı! İlaç üreticisi Pfizer, iki ülkeye haciz getirdi

Koronanın faturasını yıllar sonra ödeyecekler! İki ülkeye haciz geldi
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal

Doğal diye satılan ünlü maden sularında skandal
Nathan Ake'nin elindeki yastığın hikayesi ortaya çıktı

Elindeki yastığın garip hikayesi ortaya çıktı
Şanlıurfa'da akılalmaz kavga! Ellerine ne geçirdilerse birbirlerine saldırdılar

Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar

İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

İsmail Kartal istifa sebebini açıkladı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

Vagonda bulunanları umursamadı! Utanmadan izlediği yok artık dedirtti