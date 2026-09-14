Kaçak kömür ocağında desandreye düşen madenci öldü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak işletildiği öne sürülen kömür ocağında çalışan Mustafa Boşnak (41), desandre olarak adlandırılan yokuştan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi Damarlı Mahallesi'nde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında meydana geldi. Mustafa Boşnak, çalıştığı sırada ocak içerisinde desandre olarak adlandırılan yokuştan aşağı düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Boşnak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Boşnak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaçak olduğu ileri sürülen ocağın sahibi M.Y. ise ocak sahasında gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı