Kaçak Kazı Yapan Kişi Kaya Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Kaçak Kazı Yapan Kişi Kaya Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen 70 yaşındaki Sadık G. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi ve yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından cesedine ulaşıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık. G. (70) kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Sadık G'nin cesedine ulaşıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

Maç öncesi Ali Koç'a soğuk duş! Hep birlikte aynı sloganı attılar
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı

Şampiyonluk maçında çok konuşulacak Jose Mourinho pankartı
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalbi 'yatay' doğdu! Minik Fatma Nur tıp literatürüne giriyor
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.