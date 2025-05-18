Kaçak Kazı Yapan Kişi Kaya Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen 70 yaşındaki Sadık G. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi ve yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından cesedine ulaşıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık. G. (70) kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Sadık G'nin cesedine ulaşıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel