Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.

Kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan 2 spiral, 2 kazma, 2 kürek, balyoz, kova, tahta çubuk, 1 metre kablo ve levye ele geçirdi.

Zanlılar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.