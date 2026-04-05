Şanlıurfa'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan operasyonla, kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. Jandarma ekipleri, kazıda kullanılan malzemelere de el koydu.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.
Kaçak kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan 2 spiral, 2 kazma, 2 kürek, balyoz, kova, tahta çubuk, 1 metre kablo ve levye ele geçirdi.
Zanlılar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz