Kaçak avcılık ve kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımı biyoçeşitliliği olumsuz etkiliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanlığı tarım uzmanı Dr. Burak Tatar, kaçak avcılık ve kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımının biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanlığı tarım uzmanı Dr. Burak Tatar, kaçak avcılık ve kontrolsüz tarımsal ilaç kullanımının biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğini söyledi.

Dr. Tatar, AA muhabirine Türkiye'de biyoçeşitliliğin korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'nin Nesli Tehlike Altında Türleri İçin Tür Eylem Planları Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini ifade etti.

Proje kapsamında Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin belirlendiğini belirten Tatar, "Özellikle günümüzde sanayileşme ve kentleşmeyle bütün canlı türleri düşüşe geçmiş durumda. Ama bunlardan bazıları çok hassas türler olduğu için daha fazla etkileniyor. Biz bakanlık olarak hangi türlere müdahale etmeliyiz ki bunları yok olmaktan kurtaralım amacıyla projede bir önceliklendirme çalışması yaptık." dedi.

Proje sorumlusu Tatar, canlı türlerinin geleceğe taşınması için Tür Koruma Eylem Planları hazırlandığını ve biyoçeşitliliğin korunması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Avcılara ve çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlendiğini ifade eden Tatar, canlı türlerinin varlığını tehdit eden kaçak avcılığın önlenmesi için avcı dernekleriyle iş birliği içinde olduklarını belirtti.

"Türkiye'de yasal avcı sayısının 5 katı kadar kaçak avcı var"

Türkiye'de yasalar doğrultusunda devam eden avcılık faaliyetiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmadığının altını çizen Tatar, "Bizim derdimiz kaçak avcılıkla. Türkiye'de yasal avcı sayısının 5 katı kadar kaçak avcı var. Amacımız avcı dernekleriyle işbirliği yaparak, onlarla güç birliği halinde kaçak avcılığın önüne geçmek. Avcılık faaliyeti karşı olduğumuz bir faaliyet değil, bunu yönetmek zorundayız." diye konuştu.

Tatar, tarımsal üretimde kontrolsüz ilaç ve gübre kullanımının biyoçeştliliği etkilediğini vurguladı.

Çiftçilerin kimyasal kullanımında dikkatli olmaları gerektiğini anlatan Tatar, şunları kaydetti:

"Kullanılan kimyasallar gerek arıların gerekse tozlaşmayı sağlayan böcekler üzerinde etkisi var. Biz projemizde mümkün olduğu kadar iyi tarım ve organik tarım uygulamalarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Aslında böcekleri yok etmek kullanılan tarım ilaçlarının o böcekleri doğal predatörleri tarafından bazı kuş ve sürüngen türleri tarafından yok edildiğini anlatıyoruz.

Tarımda kullanılan kimyasalların, ilaçların ve gübrelerin ölçülü biçimde kullanılması gerekiyor. Çiftçilere kurum olarak düşündüklerimizi bu eğitimler aracılığıyla aktarmaya çalışıyoruz."