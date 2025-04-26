Kabloya Takılan Leylek Dalaman'da Kurtarıldı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Leylek, bölge halkı tarafından fark edilip, Dalaman Belediyesi itfaiyesine bildirildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında ayaklarına kablo dolanan ve bu sebeple uçamayan leyleği görenler, durumu Dalaman Belediyesi itfaiyesine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, leyleği kablolardan kurtarıp serbest bıraktı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel