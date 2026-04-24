Kablo ve telefon direği hırsızlığına 3 tutuklama

AMASYA'da telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AMASYA'da telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, Amasya merkeze bağlı Oluz ve Kaleboğazı köylerinde meydana geldi. Telekom firmasına ait 1500 metre kablo ile 20 ahşap telefon direğinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı. Amasya İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), gelen ihbar üzerine hırsızlık olayını aydınlatmak için inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

21 Nisan Salı günü Oluz köyünde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. E.D., S.G. ve Ö.B. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

Eski sevgilisiyle barışmak için yaptığı plan akıl almaz!
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!