KABLO HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Güncel Haberler
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 13 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son 3 yılda meydana gelen toplam 13 ayrı kablo hırsızlığıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda ekipler, dün öğle saatlerinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen B.B., V.B. ve S.M.'yi Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi'ndeki boş arazide çalıntı kabloları yakarak kablo içerisinde bulunan bakır teli çıkarmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, kesilmiş kablolara el koydu. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)