Kabine üyelerinden Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Anneler Günü'nü kutladı.

Kabine üyeleri, NSosyal'deki hesaplarından Anneler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, başta annesi ve eşi olmak üzere, sabrın, merhametin ve karşılıksız sevginin yeryüzündeki en saf temsilcisi olan tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutladığını belirtti.

Anneliğin, evlatla kurulan bir bağ olmanın ötesinde, toplumun geleceğini inşa eden en güçlü rehberlik olduğuna işaret eden Gürlek, şu mesajı paylaştı:

"Annelerimiz, güçlü bir toplumun ve sarsılmaz adalet bilincinin en kıymetli yol göstericileridir. Bu anlamlı günde, başımızın tacı aziz şehitlerimizin annelerini hürmetle selamlıyor, zulme karşı onurlu bir duruş sergileyen Filistinli annelerin asaletini yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz. Ebediyete irtihal eden annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, annesinin yokluğunu hisseden her bir kardeşime sabırlar diliyorum."

Bakan Gürlek, hayatta olan tüm annelere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temenni etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün sadece bir günün kutlanmadığını, sevgiyi öğreten, yol gösteren, emeğiyle hayatlara yön veren annelerin hatırlandığını ifade etti.

Evladını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerini, bir çocuğa kalbiyle yuva olan koruyucu anneleri, tüm zorluklara rağmen evladını tek başına büyüten güçlü anneleri ve huzurevlerinde bir ses, bir ziyaret bekleyen büyükleri unutmamak gerektiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Annesi hayatta olanlar bugün sesini duysun, elini tutsun, gönlüne dokunsun. Annesini kaybetmiş olanların başı sağ olsun… Dualarında yaşatsınlar. Hiç anne olamamış ama sevgisini bir çocuğa, bir insana, bir hayata emek olarak vermiş kadınların da kalbi bugün bizimle. Çünkü annelik sadece bir bağ değil; merhametin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin en güçlü halidir. Bugün bir anneyi arayın. Bir gönle dokunun. Yanında olduğunuzu hissettirin. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da paylaştığı mesajında, "Rahmetli Ayten annem başta olmak üzere sevgileri ve merhametleriyle bizleri büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ahirete irtihal etmiş kıymetli annelerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise paylaşımında, bir annenin kalbinin, merhametin, sevginin ve sonsuz fedakarlığın evi olduğunu belirterek, varlıklarıyla hayatı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı, ebediyete uğurlanan anneleri rahmetle andı.

"Cennet annelerin ayakları altındadır"

Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, anne şefkatini, "sabrın, merhametin ve karşılıksız sevginin en yüce tezahürü" olarak nitelendirdi.

Kendilerini bugünlere ulaştıran, dualarıyla yolu aydınlatan annelerin haklarının ne yapılsa ödenemeyeceğini vurgulayan Çiftçi, başta aziz şehitlerin emaneti olan muhterem anneler olmak üzere, ömrünü evladına, ailesine ve milletine adayan tüm annelere sağlık, huzur ve bereket dolu hayırlı ömürler diledi.

Bakan Çiftçi, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' müjdesine nail olan sevgisiyle yuvaları huzurla dolduran kıymetli annelerimizin Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum. Bu anlamlı günde hayatım boyunca duasını, desteğini ve merhametini daima yanımda hissettiğim kıymetli annemin ellerinden hürmetle öpüyor, ailemizin en kıymetli emanetlerini sevgiyle büyüten, fedakarlığı ve şefkatiyle yuvamıza güç katan kıymetli eşimin de Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ahirete irtihal eden tüm annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, Yüce Allah'tan mekanlarının cennet olmasını diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mesajında, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin kıymetli anneleri başta olmak üzere sevgisiyle aileyi, emeğiyle toplumu ayakta tutan tüm annelerin Anneler Günü'nü gönülden kutladı.

Hayatlara yön veren, değerleri yaşatan ve güçlü yarınların mimarı olan annelerin, milletin en kıymetli hazinesi olduğunu belirten Ersoy, "Sevgiyle büyüten, emekle yetiştiren, vicdanı, ahlakı ve vatan sevgisini nesilden nesle aktaran tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız." dileğinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paylaşımında kendilerini sabır, fedakarlık ve yüreklerindeki şefkatle yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

?Aziz şehitlerin ve gazilerin anneleri başta olmak üzere, toplumumuzun temel taşı olan annelere şükranlarını sunan Tekin, ebediyete irtihal edenleri rahmet ve dua ile yad etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise mesajında eşine ve annesine atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Bir yanda evlatlarımızın şefkatli annesi, canım eşim, diğer yanda beni bugünlere getiren, sevgisini her daim kalbimde hissettiğim rahmetli annem. Anne sevgisi, zaman ve mekanla sınırlı olmayan sonsuz bir bağdır. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere, tüm annelerin gününü kutluyor; ahirete irtihal etmiş olan tüm annelerimizi, özellikle de canım annemi rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun."