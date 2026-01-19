Haberler

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi

Güncelleme:
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildiriliyor. Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının hedefinin Çin vatandaşları olduğu ifade ediliyor.

Tolo News'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kabil'in Şahrı Nev bölgesinde meydana gelen patlamada, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığından endişe edildiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili resmi açıklama yapmadı.

Tolo News???????'a konuşan güvenlik kaynakları, patlamanın bir saldırı olduğunu ve "Çin vatandaşlarının hedef alındığını" ifade etti.

İtalya merkezli sivil toplum kuruluşu "Emergency" tarafından yapılan açıklamada, Kabil'de hizmet veren cerrahi merkezlerine, patlamanın ardından 20 kişinin getirildiği, bunlardan 7'sinin hastaneye ölü ulaştığı duyuruldu.

Açıklamada, yaralılardan 4'ünün kadın ve 1'inin çocuk olduğu belirtildi.

Çin'in Xinhua ajansına konuşan görgü tanığı da bölgede bir restoranın ağır hasar gördüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
