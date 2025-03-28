Kabil'de ABD Büyükelçiliği'nin Yeniden Açılması İçin Görüşmeler Yapıldı

KABİL, 28 Mart (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki eski ABD Büyükelçiliği, 27 Mart 2025.

Afganistan Geçici Hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de ABD heyetiyle yapılan görüşmelerde ABD Büyükelçiliği'nin yeniden açılması ve Washington'daki Afganistan Büyükelçiliği'nin kontrolünün devredilmesi gibi çeşitli konuların ele alındığını söyledi. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)