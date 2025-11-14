Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?
"NASIL YAKIŞIKLILAR BİLİYOR MUSUN?"
Kadının tavaf sırasında çektiği görüntülerdeki ifadeler, dinî hassasiyetleri göz ardı ettiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Görüntülerde, kadının "Huşu içinde tavaf yapıyorum. 3 tane çocuk. Muhtemelen basketçiler. Nasıl yakışıklılar biliyor musun? Tövbe estağfurullah." şeklinde konuştuğu duyuldu.
