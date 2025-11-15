Haberler

Kabataş Metro İnşaatında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Kabataş'taki metro inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Diğer işçilerin tedavisine hastanede devam ediliyor.

(İSTANBUL) - İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir" açıklamasında bulundu.

İstanbul Kabataş'ta devam eden metro inşaatında çöken iskelenin altında kalan 5 işçiden 3'ü tedavi için hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir."

