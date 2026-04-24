Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Topkapı ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Seferler, arızanın giderilmesinin ardından normal seyrine döndü.

Bölgede yaşanan yolcu yoğunluğu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.