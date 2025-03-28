Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor. Seferler, Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.