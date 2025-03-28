Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor. Seferler, Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında gerçekleştiriliyor.
Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda hizmet verilemiyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, tramvay hattındaki seferlerin Eminönü ile Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel