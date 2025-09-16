Haberler

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Normale Döndü

Güncelleme:
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu bakım çalışmaları nedeniyle bazı seferlerin durakları değişmişti. Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle belirli istasyonlar arasında yapılan seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un, ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yapılması zorunlu hat bakım çalışması nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bir süre sonra yapılan açıklamada ise seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
