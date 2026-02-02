Haberler

Ordu'da kaybolan kazları jandarma ve itfaiye ekipleri buldu

Ordu'da kaybolan kazları jandarma ve itfaiye ekipleri buldu
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan iki kaz, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2 kilometre mesafedeki dere yatağında bulundu. Kazlar, yaklaşık 4 gün sonra sahibine teslim edildi.

Yokuşdibi Mahallesi'nde yaşayan Sercan Karaduman, iki kazının kaybolduğunu fark ederek jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kazları 2 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu.

Yaklaşık 4 gün önce kaybolan kazlar, daha sonra sahibine ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
