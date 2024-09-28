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Julien de Casabianca, ‘The Song of the Lark’ Eserini Duvara Resmetti

Julien de Casabianca, ‘The Song of the Lark’ Eserini Duvara Resmetti
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Fransız sanatçı Julien de Casabianca, Jules Breton'un ünlü eseri ‘The Song of the Lark’ı, Fransız Kültür Merkezi'nin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti. Casabianca, eserin seçimini umut dolu bir mesaj ile açıkladı.

Fransız görsel sanatçısı Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "The Song of the Lark" eserini, Fransız Kültür Merkezinin duvarına enstalasyon tekniğiyle resmetti.

Çankaya Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğinde başkente gelen Casabianca, Avrupa Miras Günleri kapsamında Fransız Kültür Merkezinde performans sergiledi.

Julien de Casabianca, Fransız ressam Jules Breton'un "Song of the Lark" eserini, enstalasyon tekniğiyle Fransız Kültür Merkezinin duvarına, yaklaşık 7 saat süren bir çalışmanın ardından resmetti.

Casabianca, AA muhabirine, eserin seçimi hakkında şunları söyledi:

"Bu genç kız tarlada çalışırken güneşin doğduğu saatlerde tablosu yapılmış. Başını kaldırıp güneşin doğuşunu kuş cıvıltıları arasında izliyor ve geleceğe doğru ümitle bakıyor. Bu yüzden Fransız Kültür Merkezi için özellikle bu eseri seçtim. Geleceğe yönelik umutlarımı paylaşmak istiyorum."

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Güncel

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