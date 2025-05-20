Julian Assange, Cannes Film Festivali'nde İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklar için tişört giydi

Julian Assange, Cannes Film Festivali'nde İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklar için tişört giydi
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Wikileaks kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne Gazze'de öldürülen 4 bin 986 çocuğun isimlerinin yer aldığı tişörtle katıldı. Assange'ın festivale katılımı, 'The Six Billion Dollar Man' belgeselinin gösterimi için gerçekleştirildi.

Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

Assange'ın festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldığı ifade edilen açıklamada, tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazdığı aktarıldı.

Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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