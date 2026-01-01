Haberler

Guinness rekortmeni judocudan karda 20 taklalık sevinç gösterisi

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, judocu Osman Ismak'ın geri takla rekorunu kutlamasıyla renklendi. Ismak, karla kapanan yolda art arda 20 geri takla atarak bu anları vatandaşlarla paylaştı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı, renkli görüntülere sahne oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na geri takla rekoruyla giren judocu Osman Ismak (35), karın keyfini geriye doğru 20 takla atarak kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, vatandaşları sokağa dökerken, geri takla alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Terme Judo Kulübü Antrenörü Osman Ismak da karla kapanan yolda art arda 20 geri takla atarak, kar sevincine ortak oldu. Gösteriyi izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: SAMSUN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
