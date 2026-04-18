Iğdır'daki İspanyol bilim insanı Türkiye Doğa Koruma Ekolojisi ödülüne layık görüldü

KuzeyDoğa Derneğinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden derneğin kurucu üyelerinden Önder Cırık anısına düzenlediği "Türkiye Doğa Koruma Ekolojisi Ödülü"ne bu yıl İspanyol araştırmacı Juan Ramirez Roman layık görüldü.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde yer alan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, KuzeyDoğa Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zati Vatansever, Aras Kuş Cenneti'ndeki kuş araştırma çalışmalarına gönüllü katılan ve ödüle layık görülen Roman'ın plaketini vererek tebrik etti.

Roman, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Buralarda geçirdiğim yıllar boyunca bana çok cömert davrandıkları için kendimi çok onurlu hissediyorum. KuzeyDoğa'nın ve buranın, bana verebileceğinden çok daha fazlasını verdiğini düşünüyorum. Bu yüzden derinden onur duyuyorum. Bence gerçekten ihtiyaç duyulan bir yerde harika işler yapıyorlar çünkü burada yapılacak çok şey var." dedi.

Buradaki araştırmacıların görevlerini ciddiye alarak çalıştıklarını belirten Roman, "Çok farklı çalışmalara, çok fazla işe imkan tanıyorlar ancak bunu çok profesyonel bir şekilde ve harika bir ortamda yapıyorlar. KuzeyDoğa'daki tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmek istiyorum, burada kendimi evimde gibi hissetmemi sağladıkları için. Buradan çok uzakta geçirdiğim zamanlarda burayı ve burada tanıştığım insanları çok özlüyorum. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban ise ödüle ilişkin şunları kaydetti:

"(Ödülü) Uzun yıllardır Aras'taki kuşaklama çalışmalarımıza gönüllü olarak gelmiş, bize bilimsel olarak farklı alanlarda farklı tavsiyelerde bulunmuş sevgili Juan Ramirez'e vermeyi uygun bulduk. Juan da bunu kabul etti. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Önder'in adını böyle bir ödülde yaşatmak bizim istediğimiz en önemli çalışmalardan bir tanesiydi. Umarım bunu uzun süre devam ettirebiliriz."