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JPMorgan First Republic Bank'ın Varlıklarını Satın Aldı

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Amerika'nın en büyük bankası JPMorgan Chase'ten bugün yapılan açıklamada haftasonunda ABD Federal Mevduat Sigortası Kurumu'nun (FDIC) el koyduğu First Republic Bank'ın varlıklarının çoğunun satın alınacağı bildirildi.

Amerika'nın en büyük bankası JPMorgan Chase'ten bugün yapılan açıklamada haftasonunda ABD Federal Mevduat Sigortası Kurumu'nun (FDIC) el koyduğu First Republic Bank'ın varlıklarının çoğunun satın alınacağı bildirildi. Ayrıntıları Serdar Cebe aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Serdar Cebe Güncel Haberler

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