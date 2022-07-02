John Lee, Hksar'ın Altıncı Dönem İdari Amiri Olarak Yemin Etti

HONG KONG, 1 Temmuz (Xinhua) -- John Lee, Cuma günü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin (HKSAR) altıncı dönem idari amiri olarak yemin etti. Lee'nin yemini, Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünün kutlanacağı bir toplantı ile HKSAR'ın altıncı dönem hükümetinin göreve başlama törenine katılmak için burada olan Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından ettirildi. Göreve başlama konuşmasında Lee, merkezi hükümete ve Hong Kong halkının güveninine dair minnettarlığını dile getirerek, "Canlılık, umut ve gelişim fırsatlarıyla dolu, daha ilgili ve kapsayıcı bir Hong Kong inşa etme çabalarında ekibime liderlik edeceğim" dedi.

"Tek ülke, iki sistem", "Hong Kong'u yöneten Hong Konglular" ve yüksek düzeyde özerklik ilkelerini tamamen ve bağlılıkla uygulamak için çabalayacağını söyleyen Lee, HKSAR'da Anayasa ile temel hukuk kapsamında tanımlanan anayasal düzeni müdafaa etmek, ülkenin egemenliğini, ulusal güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak ve Hong Kong'un uzun vadeli refahı ile istikrarını sağlamak taahhüdünde bulundu. 1957 yılında Hong Kong'da doğan Lee, kamu hizmeti kariyerine 1977'de başlamıştı. Lee, HKSAR hükümetindeki baş sekreterlik görevinden Nisan 2022'de istifa ederek idari amirlik seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu resmi olarak yapmıştı. Lee, HKSAR'ın 8 Mayıs'taki altıncı dönem idari amirlik seçimini ezici bir çoğunlukla kazanmıştı.

Xinhua / Güncel